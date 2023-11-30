رئيس وزراء اسبانيا: ما تفعله إسرائيل بغزة “غير مقبول”

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن ما تفعله في قطاع غزة غير مقبول.

وأضاف، سانشيز، الخميس، خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني: “مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لديّ شك جديّ في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.

وتابع: “القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بمن في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، غير مقبول على الإطلاق”.

والأحد الماضي، دافع رئيس الوزراء الإسباني عن مواقف أدلى بها بشأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أثارت غضب الكيان الصهيوني، مؤكداً أنها “ليست مسألة سياسية بل إنسانية”.

كما قال سانشيز، الجمعة 24 نوفمبر، ومن معبر رفح الحدودي “لقد حان الوقت للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.