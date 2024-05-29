رئيس وزراء اسكوتلندا يطالب بريطانبا بالإعتراف بفلسطين

طالب رئيس الوزراء الإسكتلندي، جون سويني، أمس الثلاثاء، المملكة المتحدة إلى الإعتراف “فورا” بدولة فلسطين، معتبرا ذلك “السبيل الوحيد للتحرك نحو تحقيق سلام عادل و دائم” في المنطقة.

وفي رسالة وجهها سويني، لرئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، وزعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، “إنني أحثكما على القيام بالشيء الصحيح في وقت متأخر والتعهد بالاعتراف الفوري بفلسطين كدولة”، مشددا على أنه “إذا لم تلتزما على الفور بالقيام بذلك، يمكنني أن أؤكد أن نواب الحزب الوطني الاسكتلندي سيطرح تصويتا ملزما في مجلس العموم في أول فرصة ممكنة بعد الانتخابات العامة “، المقررة في 4 يونيو المقبل.