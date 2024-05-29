رئيس وزراء اسكوتلندا يطالب بريطانبا بالإعتراف بفلسطين
طالب رئيس الوزراء الإسكتلندي، جون سويني، أمس الثلاثاء، المملكة المتحدة إلى الإعتراف “فورا” بدولة فلسطين، معتبرا ذلك “السبيل الوحيد للتحرك نحو تحقيق سلام عادل و دائم” في المنطقة.
وفي رسالة وجهها سويني، لرئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، وزعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، “إنني أحثكما على القيام بالشيء الصحيح في وقت متأخر والتعهد بالاعتراف الفوري بفلسطين كدولة”، مشددا على أنه “إذا لم تلتزما على الفور بالقيام بذلك، يمكنني أن أؤكد أن نواب الحزب الوطني الاسكتلندي سيطرح تصويتا ملزما في مجلس العموم في أول فرصة ممكنة بعد الانتخابات العامة “، المقررة في 4 يونيو المقبل.
وأعتبر سويني, في رسالته, أن “الاعتراف بفلسطين كدولة في حد ذاتها هو السبيل الوحيد للتحرك نحو سلام عادل ودائم طويل الأمد, بما يحقق مصلحة الفلسطينيين و(الكيان الصهيوني) على حد سواء”، مؤكدا على أن “الكارثة الإنسانية التي نشاهدها في غزة هي أكبر قضية أخلاقية في عصرنا – وحتى الآن، كانت استجابة حكومة المملكة المتحدة والمعارضة الرسمية مشينة”.
واعتبر سويني أن “من شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية, أن يمنح الفلسطينيين الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، وسيسمح لكل من (الكيان الصهيوني) وفلسطين بالتحرك نحو السلام والاستقرار على المدى الطويل”، مضيفا بالقول “لقد عانى الشعب الفلسطيني بما فيه الكفاية، ومن واجب كل منا أن يفعل كل ما في وسعه لتحقيق سلام عادل ودائم”.