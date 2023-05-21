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العالم

رئيس وزراء الهند يصف الأمم المتحدة بـ”متجر النقاش”

م.ص
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رئيس وزراء الهند يصف الأمم المتحدة بـ”متجر النقاش”
أرشيف
ناريندار مودي

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع مجموعة السبع، التي احتظنتها اليابان، إلى إصلاح هيأة الأمم المتحدة لأن هذا القرن تجاوزها.

وحسب وسائل إعلامية فقد قال مودي في كلمته “من الضروري تحليل سبب الحديث عن السلام والاستقرار في مختلف المحافل. لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها للحفاظ على السلام، منع النزاعات اليوم؟”.

رئيس وزراء الهند قال أن هيأة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أصبحت لا تعكس حقائق العالم اليوم، وإذا لم يتم إصلاحها والسماح لها بتمثيل “جنوب العالم” وإسماع صوته فلن تكون سوى مجرد “متجر نقاش”.

مودي قال أيضا أن المؤسسات الدولية اليوم أصبحت لا تتوافق مع معطيات العالم اليوم. “لماذا لم يتم حتى تعريف الإرهاب من قبل الأمم المتحدة؟ إذا نظرت إلى جوهر الأمر، هناك شيء واحد واضح: المؤسسات التي تم إنشاؤها في القرن الماضي لا تتوافق مع نظام القرن الحادي والعشرين”.

وترافع عديد الدول من الجنوب من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن إضافة إلى الخمس دول الدائمة والتي تمتلك حق الفيتو.

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