رئيس وزراء بريطانيا يتزوج خطيبته في مراسم سرية

تزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطيبته كاري سيموندس في مراسم سرية بكاتدرائية “وستمنستر”، بحسب تقارير إخبارية نشرت السبت، ورفضت المتحدثة باسم مكتبه التعليق عليها.

وأفادت صحيفة “ذي صن” أن الضيوف تمت دعوتهم في اللحظة الأخيرة إلى حفل وسط لندن، وقالت إن كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وأشارت إلى أن الحفل استمر حوالي 1.5 ساعة وتم إغلاق كاتدرائية وستمنستر خلال هذه الفترة.

يذكر أن حفلات الزفاف تقتصر في إنجلترا حاليًا على 30 شخصًا بسبب قيود جائحة كورونا.

ويعيش جونسون (56 عاما) مع سيموندس (33 عاما) في داونينغ ستريت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2019.

وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أفريل.