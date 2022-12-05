رئيس وزراء بريطانيا يهنئ قطر على “المونديال الرائع”
هنأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قطر، باستضافتها “المونديال الرائع” الذي تقيمه حاليا.
وقال سوناك عبر “تويتر”: “نهنئ قطر على استضافتها كأس العالم الرائع حتى الآن، سيتم تذكر مراحل المجموعة كواحدة من عظماء كل العصور”.
ويأتي تصريح سوناك، في وقت شهدت فيه قطر هجوما بريطانيا حادّا، لا سيما في وسائل الإعلام والمسؤولين والاتحاد الإنجليزي بسبب استضافتها للمونديال، الأمر الذي أثار حفيظة الدوحة.
Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far.
The group stages will be remembered as one of the all-time greats.
Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN
— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022
وسبق أن أكدت تقارير إعلامية، أن قطر تراجع استثماراتها في لندن بعد أن حظرت هيئة النقل في المدينة إعلانات الدوحة على الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات في العاصمة البريطانية، على إثر الموقف الإنجليزي من استضافتها للمونديال.
كما يأتي تصريح سوناك بعد فوز إنجلترا في دور الـ16، على السنغال، وتأهلها لربع النهائي في مونديال قطر 2022.
وتشهد قطر حملة غربية، لا سيما في بريطانيا وألمانيا، ضد استضافتها المونديال، بحجج تتعلق بـ”المثليين” وحقوق العمال، وسط رفض واسع لها باعتبارها “حملة منافقة”.