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رياضة

رئيس وزراء بريطانيا يهنئ قطر على “المونديال الرائع”

عمر سلامي
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رئيس وزراء بريطانيا يهنئ قطر على “المونديال الرائع”
ح.م
مجسم كأس العالم

هنأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قطر، باستضافتها “المونديال الرائع” الذي تقيمه حاليا.

وقال سوناك عبر “تويتر”: “نهنئ قطر على استضافتها كأس العالم الرائع حتى الآن، سيتم تذكر مراحل المجموعة كواحدة من عظماء كل العصور”.

ويأتي تصريح سوناك، في وقت شهدت فيه قطر هجوما بريطانيا حادّا، لا سيما في وسائل الإعلام والمسؤولين والاتحاد الإنجليزي بسبب استضافتها للمونديال، الأمر الذي أثار حفيظة الدوحة.

وسبق أن أكدت تقارير إعلامية، أن قطر تراجع استثماراتها في لندن بعد أن حظرت هيئة النقل في المدينة إعلانات الدوحة على الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات في العاصمة البريطانية، على إثر الموقف الإنجليزي من استضافتها للمونديال.

كما يأتي تصريح سوناك بعد فوز إنجلترا في دور الـ16، على السنغال، وتأهلها لربع النهائي في مونديال قطر 2022.

وتشهد قطر حملة غربية، لا سيما في بريطانيا وألمانيا، ضد استضافتها المونديال، بحجج تتعلق بـ”المثليين” وحقوق العمال، وسط رفض واسع لها باعتبارها “حملة منافقة”.

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