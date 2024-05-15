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العالم

رئيس وزراء سلوفاكيا يتعرض لمحاولة اغتيال (فيديو)

الشروق أونلاين
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رئيس وزراء سلوفاكيا يتعرض لمحاولة اغتيال (فيديو)
أرشيف
رئيس وزراء سلوفاكيا

تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو يوم الأربعاء، إلى محاولة اغتيال، بعد إطلاق النار على موكبه عقب اجتماع حكومي بمدينة هاندلوفا وسط البلاد.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر طبية أن فيكو تلقى العلاج في وحدة جراحة الأوعية الدموية، قبل أن ينقل من المستشفى إلى العاصمة براتيسلافا.

وقالت صحيفة محلية إن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه بإطلاقه النار. كما أظهر مقطع فيديو كيف هرع حراس فيكو لنقله إلى سيارة قريبة من مكان مرور موكبه، بعد تعرضه للإصابة.

وذكر شاهد عيان لوكالة رويترز أنه سمع أصوات 3 أو 4 طلقات نارية، لدى خروج فيكو من أحد المباني، لمصافحة حشد من الناس، كانوا ينتظرون تحيته.

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