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رئيس وزراء فرنسا.. الاتفاق التجاري مع أمريكا “استسلام”

الشروق أونلاين
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رئيس وزراء فرنسا.. الاتفاق التجاري مع أمريكا “استسلام”

وصف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه أمس بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ “اليوم الكئيب” لأوروبا.

وفي تغريدة له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين، قال بايرو “إنه ليوم كئيب عندما يرضخ تحالف من الشعوب الحرة، اجتمعت لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، للاستسلام.”

وبدوره، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بن يامين حداد، إن الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وأمريكا حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر “استقرارا مؤقتا” لكنه “غير متوازن”.

وكتب الوزير على حسابه في منصة (إكس): “سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرار مؤقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن”.

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