رئيس وزراء قطر السابق “حمد بن جاسم” يحذّر دول الخليج مجدّدا.. هذا ما قاله!

حذّر رئيس وزراء قطر السابق “حمد بن جاسم” دول الخليج من تداعيات الحرب على إيران، خاصة مع دخول الحوثيين على خط الأحداث.

ونشر بن جاسم تدوينة عبر حسابه على منصة إكس وصف من خلالها ما يحدث في منطقة الخليج بأنه “حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى وإذا لم نشهد حلا خلال الأيام القليلة القادمة، فقد يتجه الوضع نحو تصعيد أطول مما كان متوقعا”.

وأضاف: “من الواضح أن هناك أطرافا ترغب في استمرار هذه الحرب، وهي تدرك أن تبعاتها لن تمسها بشكل مباشر، باستثناء بعض الصواريخ المحدودة” مؤكدا أنه يقصد “إسرائيل، التي تبقى موانئها مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مهما كانت الظروف”.

وحذر دول الخليج بقوله: “أما منطقتنا، فإن استمرار الحصار الخانق على مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، ليس فقط على دول المنطقة التي قد تتمكن من الصمود لفترة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره”.

ووجّه سؤالا محوريا: “من المستفيد من هذا الانهيار.. ولماذا؟”، مشددا على أن الولايات المتحدة ليست المستفيد الحقيقي.

وعبر عن وجود غموض حول ما إذا كان القرار في هذا الملف بيد واشنطن أم بيد تل أبيب، مشيرا إلى أن “الأيام القادمة قد تكشف ذلك بشكل أوضح”.

وتابع: “المشهد يزداد تعقيدا، ونحن بحاجة ماسة إلى نتائج ملموسة من جهود دول المنطقة لنزع فتيل هذا التصعيد، أعلم أن هناك مساعي جادة، من ضمنها جهود بلدي قطر، لكن تحقيق النتائج يتطلب دورا أمريكيا أكثر حزما في ضبط مسار القرار، بدلا من تركه بيد إسرائيل”.

وختم: “لقد حذّرت سابقا من خطر الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة في المنطقة، واليوم يبدو أن هذا السيناريو بات أقرب للواقع، وهذه الحرب، إن استمرت، لن يربح منها سوى عدد محدود من الدول، بينما ستتكبد الغالبية خسائر اقتصادية كبيرة”.