رئيس وزراء ماليزيا: لن نقبل بالضغوط الغربية للتنديد بـ “حماس”

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة “حماس”.

جاء ذلك في كلمة له أمام البرلمان حسب رويترز، حيث أكد رئيس الوزراء إبراهيم أن ماليزيا لها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر.

وأفاد رئيس الوزراء الماليزي أن الحكومة ستقدم مساعدات للفلسطينيين، بما في ذلك توفير معونات بقيمة 10 ملايين رنغيت ماليزي (2 مليون دولار)، حسب وكالة الأنباء الماليزية.

من جهته، تراجعت الرئاسة الفلسطينية عن تصريح للرئيس محمود عباس قال فيه “إن سياسات وأفعال حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني”.

واستبدلت الرئاسة الفلسطينية التصريح بالقول إن “سياسات منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطيني وليس أي تنظيم آخر”.