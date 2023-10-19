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رئيس وزراء ماليزيا يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
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رئيس وزراء ماليزيا يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني
ح. م
أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، دعم ماليزيا وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، هذا خلال مكالمة هاتفية جمعته اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، دعم ماليزيا وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، هذا خلال مكالمة هاتفية جمعته اليوم الخميس، 19 أكتوبر، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، فقد أكد رئيس وزراء ماليزيا تضامنه مع الفلسطينيين ضحايا الغارات الإسرائيلية وأكد على أهمية وقف التصعيد. كما أبدى أنور إبراهيم، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للفلسطينيين.

محمود عباس من جهته، وحسب ما أفادت به “وفا”، فقد أطلع رئيس الوزراء الماليزي بآخر التطورات كما أكد موقفه الداعي لوقف العدوان الإسرائيلي فورا، كذلك رفضه الكامل لتهجير المواطنين، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية، حسب ذات المصدر.

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