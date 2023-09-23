رئيس وزراء ماليزيا يدعو للتحرّك ضد “معاداة المسلمين”

دعا رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم يوم الجمعة، إلى تحرّك دولي ضد ما وصفه بالأعمال المعادية للمسلمين، التي أصبحت تمثل “أشكالا جديدة من العنصرية والكراهية”، على حدّ تعبيره.

وحذّر إبراهيم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، من مخاطر عدم التحرّك ضد هذه “الأشكال الجديدة من العنصرية، والتصوير النمطي للمسلمين، وحرق المصحف الشريف”.

وقال رئيس الوزراء الماليزي:”نشعر بالقلق إزاء ظهور أشكال جديدة من العنصرية، التي تتميز بكراهية الأجانب والتنميط السلبي والتنميط تجاه المسلمين”.

وأضاف يقول:”مثل هذه الأعمال تجلّت في اتجاه مثير للقلق من الكراهية والتعصب وأعمال العنف ضد المسلمين ومقدساتهم”. متابعا: “يفزعنا إضفاء الشرعية على هذه الأعمال”.

وفي خطوة مماثلة، رفع الرئيس الإيراني مساء الثلاثاء، نسخة من المصحف الشريف، وقام بتقبيلها. في أثناء خطابه أمام الجمعية العامة.

وندّد رئيسي في حديثه بالاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف من قبل متطرّفين معادين للإسلام، في عدّة دول غربية على غرار السويد وهولندا والدنمارك.