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الجزائر

رئيس وفد فتح: أسلوب الجزائر في إدارة الحوار الفلسطيني مختلف عن كل الدول

الشروق أونلاين
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رئيس وفد فتح: أسلوب الجزائر في إدارة الحوار الفلسطيني مختلف عن كل الدول
ح.م
عزام الأحمد

أكد القيادي بحركة فتح عزام الأحمد، أن رعاية الجزائر للمصالحة الفلسطينية تعتمد أسلوبًا مختلفًا عن كل الدول.

وأشار الأحمد  في لقاء مع تلفزيون فلسطين إلى أن الجزائر طلبت أن تجتمع مع الفصائل الفلسطينية كلاً على حدة، وستتولى الرئاسة الجزائرية إعداد ورقة لدعوة الجميع للاتفاق عليها وأكدت الجزائر أنها لن تقدم على ذلك إلا إذا ضمنت النجاح.

من جهة أخرى، قدم وفد حركة الجهاد الإسلامي الذي يزور الجزائر، رؤيته لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وبحسب بيان للحركة، فإن الوفد برئاسة رئيس الدائرة السياسية في الجهاد محمد الهندي، أجرى لقاءات معمقة مع المسؤولين في الجزائر.

ووفقًا للبيان، فإن اللقاءات جرت في جو أخوي يتسم بالمسؤولية والحرص الكبير على استعادة الوحدة الفلسطينية.

وأكد وفد الجهاد على أن إعادة بناء منظمة التحرير كمرجعية وطنيه لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو المدخل الطبيعي لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك بانتخاب مجلس وطني جديد حيثما أمكن الانتخاب والتوافق في المناطق التي يتعذر فيها، ويكون المجلس هو سيد نفسه، ليستعيد دور المنظمة الكفاحي، ويعيد الاعتبار لميثاقها الوطني.

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