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رئيس وكالة الفضاء التركية: هناك أسلحة قادرة على إحداث الزلازل

الشروق أونلاين
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رئيس وكالة الفضاء التركية: هناك أسلحة قادرة على إحداث الزلازل
أرشيف
رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم

قال رئيس وكالة الفضاء التركية، إن هناك سلاح قادر على إحداث الزلازل، ملمحا إلى أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد ليس طبيعيا.

وأكد سردار حسين يلدريم أن الزلازل التي بلغت قوتها 8.7 على سلم ريختر يمكن أن تحدث بشكل مصطنع.

وأضاف يلدريم في مقابلة مع قناة محلية، أن إرسال قضبان من التيتانيوم الكبيرة من الأقمار الصناعية إلى الأرض لتخترقها على عمق 5 كيلومترات من شأنها أن تحدث زلزالا قويا.

أضاف: “هناك أقمارا صناعية (Warrior) يمكنها إرسال هذه القضبان بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف”، موضحا” لايمكن لأحد أن يفعلشيئا إذااستخدم هذا السلاح، خاصةفي دول مثل تركيا” حسب ما نقلت صحيفة “Sözcü”.

وكشف رئيس وكالة الفضاء التركية طريقة العمل على إحداث زلزال، واصفا ذلك بـ “البسيط جدا” مستشهدا بهذا المثال: “لا بد أنك شاهدت أعمدة الكهرباء في الشوارع،هذا السلاح يشبه في المظهر هذه الأعمدة، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من ثمانية إلى عشرة أمتار”.

تابع: “إنه عبارة عن قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخلها لا متفجرات ولا شيء، لكنها من سبائك التيتانيوم تطلق نحو الأرض إلى هدف معين”.

أشعلت هذه التصريحات انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي سرت فيه شائعات أن الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا وسوريا بفعل فاعل، وليس زلزالا طبيعيا.

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