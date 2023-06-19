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رائد إماراتي ينشر صورة مدينة الجزائر من الفضاء (صورة)

محمد عبد المؤمن
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رائد إماراتي ينشر صورة مدينة الجزائر من الفضاء (صورة)
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سلطان النيادي

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة لمدينة الجزائر التقطها من الفضاء، وأرفقها بتحية خاصة إلى سكان البلاد.

النيادي قال في تغريدة على تويتر:”تحية إلى الجزائر وأهلها الشجعان، البلد العربي الأصيل، والجميل من الصحاري إلى الجبال والشواطئ”.

وأصبح النيادي، مهندس الاتصالات العسكري السابق ذو الـ42 عاما، أول رائد فضاء إماراتي منذ مارس 2023. إلى جانب رفيقه هزاع المنصوري.

وتنتظر عودة النيادي إلى الأرض في أواخر أوت المقبل، بعد الانتهاء من مهمة علمية مدتها 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.

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