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رياضة

رائد البطولة الإيطالية يُريد هذا الدولي الجزائري

علي بهلولي
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رائد البطولة الإيطالية يُريد هذا الدولي الجزائري
ح.م
جوين حجام (في الوسط) خلال حصة تدريبية سابقة لـ "الخضر".

أدرجت إدارة رائد ترتيب البطولة الإيطالية اسمَ دوليٍّ جزائريٍّ، ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في انتدابهم في المستقبل القريب.

ومعلوم أن فريق الإنتر يتزعّم لائحة ترتيب البطولة الإيطالية، بِفارق 3 نقاط عن الوصيف نادي نابولي، قبل 8 جولات عن نهاية المنافسة.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع الأيسر جوين حجام، استنادا إلى ما ذكرته قناة “سكاي سبورت” الإيطالية. التي قدّرت القيمة المالية للدولي الجزائري في سوق الانتقالات بِمبلغ 10 ملايين أورو.

ويرتبط جوين حجام (22 سنة) مع نادي يانغ بويز السويسري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.

وشارك حجام هذا الموسم في 41 مباراة، يوجد بينها 32 مواجهة أساسيا، لها صلة بكل المنافسات الرسمية للأندية والمنتخب الوطني الجزائري. وسجّل هدفَين كما وزّع مثلهما من التمريرات الحاسمة.

وبات نادي الإنتر الإيطالي، ثاني فريق أوروبي عملاق يرغب في الاستفادة من خدمات جوين حجام، بعد نادي بوروسيا دورتموند، وفقا لِأحدث تقارير الصحافة الألمانية.

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