رابحي: لا خوف على الشباب وأطالب الأنصار بمساندة الفريق

بعد تعيينه رئيسا لشباب بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد عن تعيين مهدي رابحي على رأس مجلس إدارة النادي خلفا لمحمد بن الحاج الذي أنهيت مهامه. وجاء في بيان النادي العاصمي الذي نشر عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: ”تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الرياضة ذات الأسهم شباب بلوزداد وقد تم إنهاء تفويض محمد بن الحاج بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم، ممثلا لمجمع مدار”.وأضاف البيان: “بناء على ذلك وفي نفس اليوم، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة ذات الأسهم شباب بلوزداد وانتخبوا مهدي رابحي خلفا لمحمد بن الحاج كرئيس لمجلس الإدارة”.

يذكر أن محمد بن الحاج تم انتخابه كرئيس لمجلس الإدارة شهر سبتمبر 2021، خلفا لمحمد عبروق. وجاء قرار تعيين مهدي رابحي من قبل مجمع مادار، مالك غالبية أسهم النادي، أيام فقط بعد الندوة الصحفية التي نشطها محمد بن الحاج والذي تطرق من خلالها للعديد من النقاط من بينها اخفاقات الميركاتو الشتوي.

شرف الدين عمارة: بلحاج ضرب استقرار الفريق ومن حقنا سحب الثقة منه

واختار الرئيس الجديد مهدي رابحي الصفحة الرسمية للزميل عثمان طايبي للحديث عن منصبه الجديد في الفريق وقال: “المسؤولية كبيرة في فريق كبير، أطالب بالالتفاف حول الفريق، الشباب فريق القلب منذ الصغر وإن شاء الله أكون قد المسؤولية، ليس لدي أي مشكل مع الرئيس بلحاج، تربطني به صداقة وأحترمه كثيرا، سأتمم المشروع الذي بدأه بن الحاج.. ولا خوف على الشباب، أشكر شرف الدين عمارة ومجلس الإدارة الذين وضعا الثقة في شخصي.

الهدف الآن هو العودة بنتيجة إيجابية من مصر وأطالب مسانده الأنصار وأن يضعوا مصلحة الفريق فوق كل اعتبار”.

من جهته إختار شرف الدين عمارة المدير العام لمجمع مادار نفس المصدر للحديث عن ماحدث في الساعات الأخيرة في الفريق: “بعثت رسالة قانونية لبلحاج من أجل حضور الاجتماع لكنه غاب، نحن من انتخبناه كرئيس لمجلس الإدارة باعتبارنا صاحب أغلبية أسهم الشركة ومن حقنا سحب الثقة عنه، لقد أعلمته بقرار الإبعاد وتم تنفيذه ومهدي رابحي هو رئيس مجلس الإدارة الجديد، بلحاج كان السباق لضرب استقرار الفريق، بتصريحات غير مسؤولية عشية الدخول في المنافسة الأفريقية”.

وأضاف قائلا: “لسنا نيام.. ولا نقبل بأن يتم إعطاء مبلغ من المال حين يتم انتداب اللاعبين وإعطاء مبلغ آخر حين يتم تسريحهم بالمجان، بلحاج وقع عقدا مع وكالة سويسرية لجلب اللاعبين وهذا ما يمنعه القانون الجزائري، من واجبي حماية مصالح المجمع وترشيد المصاريف، كيف يقوم بانتداب بوصوف بأجرة شهرية تفوق 350 مليون.. وهو اللاعب الذي غاب موسم 2020/2021 عن 18 مقابلة. و194 يوما و44 حصة تدريبية وفي موسم 2020/2019 غاب في 87 يوما…كيف يتم تسريح الحارس الثالث عبد القادر مع التعويض ونحن بحاجة إلى حارس مرمى؟”

وأنهى حديثه قائلا: “كيف يتم تسريح عريبي بتعويض وهو الذي كان مطلوبا بشكل رسمي من ناد سعودي كيف يتم تسريح سعدي بتعويض وهو الذي لم يشارك كثيرا ولم يقدم أية إضافة للفريق بلحاج كان ممثلا لمجمع مادار فأضحى يهاجم فيه من واجبي الدفاع عن مصالح الفريق والمجمع”.