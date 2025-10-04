رابحي يريد جعل الجزائر العاصمة “من أرقى العواصم العالمية”

عبر المخططين الأصفر والأزرق

أشرف كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، رفقة الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب إطارات من الوزارة والولاية، على جلسة عمل على مستوى مقر ولاية الجزائر، صباح اليوم السبت، 4 أكتوبر.

وتم خلال اللقاء مناقشة المخططين الأزرق والأصفر المندرجين ضمن مخططات النظرة الاستراتيجية، وفقا لما أفادت به ولاية الجزائر في بيان.

وتم في مستهل اللقاء، تقديم عرض حول مشاريع “المخطط الأزرق المتعلق باستعادة العلاقة المتينة بين المدينة والبحر”، والمتضمن تهيئة الواجهة البحرية من غرب العاصمة إلى شرقها، عبر أشغال حماية الساحل والتوسعة نحو البحر لربح مساحات إضافية تسمح بإنجاز فضاءات ومنتزهات للترفيه، وإنشاء ثماني شرفات تطل مباشرة على البحر.

كما تم عرض المشاريع المقترحة ضمن “المخطط الأصفر الخاص بالنقل والتنقل”، والتي تهدف إلى القضاء على مشكلة الاختناق المروري في الجزائر العاصمة. وذلك عبر تنويع وسائل النقل، وترتكز هذه المشاريع على تمديد خطوط الترامواي والمترو، وإنجاز المحطة المركزية للقطار، بالإضافة إلى ثلاث محطات أخرى في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، كما تشمل المشاريع إنجاز عربات المصاعد الهوائية، ومشروع خطي “المونوراي” بطول إجمالي يبلغ 67 كيلومترا، إضافة إلى إنشاء ثلاثة أقطاب للتبادل على المدى القريب والمتوسط، وثلاثة أخرى على المدى الطويل، لتسهيل ركن السيارات والانتقال إلى وسائل النقل المتعددة المتاحة.

ونوه الوزير والي ولاية الجزائر في كلمته خلال اللقاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ كل المشاريع المقترحة ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.

كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق بين كل الجهات لتجسيد هذه المشاريع وجعل عاصمة البلاد من أرقى العواصم العالمية، على غرار التنسيق بين مصالح وزارة الأشغال العمومية ومصالح الولاية، وذلك من خلال إطلاق الدراسات المتعلقة بالمشاريع، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الشروع في تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعد، مشيرا في نفس السياق الى ضرورة الاعتماد على الخبرات الأجنبية من أجل دعم الكفاءات الوطنية وتحقيق الأهداف المتعلقة بتسليم المشاريع في آجالها.

أما وزير الأشغال العمومية من جانبه، فاعتبر أن عاصمة البلاد ستحقق قفزة نوعية من خلال تجسيد البرامج المندرجة ضمن النظرة الاستراتيجية التي جاءت بها مصالح ولاية الجزائر، حسب المصدر ذاته.