رابح درياسة.. رحيل أحد عمالقة الزمن الجميل في الجزائر
توفي، صبيحة الجمعة، أحد عمالقة الزمن الجميل في الجزائر، الفنان القدير رابح درياسة، عن عمر ناهز 87 عاما، وشيعت جنازته عصرا بمقبرة سيدي حلو بالبليدة.
ووجه رئيس الجمهورية عد المجيد تبون تعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها: تفقد الجزائر برحيل الأستاذ المرحوم رابح درياسة، أحد روافد الوطنية، وشعلة متقدة، لعقود من خلال الأغنية الملتزمة، التي أبهجت أجيالًا، من الجزائريين، ووصلت إلى العالميًة. تعازيّ ومواساتي لعائلته وللأسرة الفنية الجزائرية جمعاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
تفقد الجزائر برحيل الأستاذ المرحوم رابح درياسة، أحد روافد الوطنية، وشعلة متقدة، لعقود من خلال الأغنية الملتزمة، التي أبهجت أجيالًا، من الجزائريين، ووصلت إلى العالميًة. تعازيّ ومواساتي لعائلته وللأسرة الفنية الجزائرية جمعاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 8, 2021
من جانبه، قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن درياسة قدم صورة ناصعة عن الفن الهادف، المتشبع بالوطنية.
تفقد الساحة الثقافية الوطنية،الفنان القدير رابح درياسة، أحد قامات الأغنية الجزائرية الأصيلة الذي أطربنا بروائع علقت في أذهاننا مقدما صورة ناصعة عن الفن الهادف المتشبع بالوطنية. تعازي الخالصة لأهل الفقيد و للأسرة الفنية، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان
— Aïmene BENABDERRAHMANE – أيمن بن عبد الرحمان (@BAbderrahmane_A) October 8, 2021
وتقدمت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال بأخلص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، معبرة عن بالغ حزنها لرحيل هذه القامة الفنية.
ونعى وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، الفقيد بتغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: “وداعًا أخي وصديقي الفنان المبدع والمثقف الأستاذ رابح درياسة”.
وأضاف: “ترحل في صمت، لكن إرثكَ الفنيّ المتميّز ورصيدك الثري بالأعمال التي رسّخت فيها القيم الثقافية الوطنية سيبقى خالدا ومُلهما للأجيال، ومنحتَ بإيقاعاتك الجميلة الفن والتراث الجزائري بعدًا عربيا وعالميا. عليكَ رحمة الله”.
وداعًا أخي وصديقي الفنان المبدع والمثقف الأستاذ رابح درياسة. ترحل في صمت، لكن إرثكَ الفنيّ المتميّز ورصيدك الثري بالأعمال التي رسّخت فيها القيم الثقافية الوطنية سيبقى خالدا ومُلهما للأجيال، ومنحتَ بإيقاعاتك الجميلة الفن والتراث الجزائري بعدًا عربيا وعالميا. عليكَ رحمة الله. pic.twitter.com/HQ7k68ZAN8
— azzedine mihoubi عزالدين ميهوبي (@azzedinemihoub3) October 8, 2021
وكان لرحيل درياسة أثر بالغ في قلوب محبيه، ممن تحسروا لفقدان قامة فنية رفيعة، وإنسان راقي، ومغني محترم.
اليوم خسرت الجزائر قامة فنية رفيعة …الفنان والانسان الراقي رابح درياسة في ذمة الله
الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ..ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم….#رابح_درياسة pic.twitter.com/5EGE8J0TXP
— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) October 8, 2021
قامة من قامات الفن الجزائري الفنان رابح درياسة في ذمة الله ..الله يرحمو و يوسع عليه pic.twitter.com/rlpn3uGkAN
— Sofiane (@bsofiane6) October 8, 2021
واشتهر درياسة بعديد الأغاني المتميزة، لعل أكثرها رسوخا في ذاكرة الشعب الجزائري تلك التي تحارب العنصرية وتدعو للوحدة وتنبذ التفرقة.
أنـا الـقـبـايـلي وأنـا الـعـربـي … أنـا الـبـدوي وأنـا الـحـضـري …وأنا الشـاوي وأنـا الـمـزابـي وأنـا الـتـرقـي يالي ماتدري
سميني شرڤي سميني غربي …سميني ڤبلي سميني بحري … أنت تقولي شرڤي غربي وأنا نقولك أنا جزائري
الله يرحمه ويجعل مئواه الجنة 💔#رابح_درياسة pic.twitter.com/i10DCQbEtN
— Rahma 🇩🇿🇵🇸 (@23_rahmouna) October 8, 2021
ونعى جزائريون الفنان الراحل بعبارات مؤثرة، مؤكدين أن أجيالا كبرت على أغانيه الهادفة، واستمتعت بصوته الشجي وألحانه الرائعة.
النجمة لم تصبح قطبية اليوم
و العوامه غرقت في بحر الحزن
والشمس لم تطل كعادتها
صباح حزين#رابح_درياسة#الجزائر pic.twitter.com/h803yponam
— ®️Dziri 🇩🇿🐱💉💉 (@dziram88) October 8, 2021
غادرنا اليوم الفنان القدير الذي كبرنا على اغانيه الجميلة و الهادفة رابح درياسة
الذي وهب حياته للفن الراقي و صال وجال ربوع الوطن
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون pic.twitter.com/slmHw3AAXK
— Zeyneb..زينب (@zoha343536) October 8, 2021
ولد الفقيد في 1 جويلية 1934 بعاصمة الورود البليدة، وهو مغنٍ، مؤلف موسيقي، ملحن وكاتب كلمات جزائري من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، ومتشبع بالطابع الشعبي البدوي الأصيل .
بدأ مشواره الغنائي عام 1953 بعد أن عمل في الكثير من الميادين لكن الفن كان المحطة الأبرز في تاريخه، حيث غنى للوطن، الحب، الجمال والأغنية الحكيمة.
أدى الأغنية البدوية والجزائرية الملتزمة والمحترمة، ويحظى بمكانة مميزة لدى الجمهور في الجزائر والخارج لسلامة وعذوبة أغانيه الخالية من الكلمات الماجنة.
لدى رابح درياسة أكثر من مائة أغنية ولكن أشهرها: الممرضة، التفاحة، نبغيك نبغيك، نجمة قطبية، القمري، يا محمد، يا راشدة، يا عبد القادر، أولاد بلادي، الساعة، يا قاري سورة النساء(يا قارئ سورة النساء).