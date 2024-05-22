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رياضة
بعد تعيينه منسقا عاما للمجمع الفني الوطني

رابح سعدان: سعيد بخدمة بلادي مرة أخرى

ع. ع
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رابح سعدان: سعيد بخدمة بلادي مرة أخرى

أعرب الناخب الوطني السابق، رابح سعدان، بعد تعيينه كمنسق عام للمجمع الفني الوطني للفاف، عن سعادته بالعودة من جديد إلى شؤون كرة القدم الجزائرية، والعمل على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، مؤكدا استعداده الدائم لخدمة كرة القدم الجزائرية.

وصرح رابح سعدان قائلا: “أنا سعيد بخدمة بلادي مرة أخرى. أجدد شكري لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على ثقته. سأكون فخورا بتقديم خبرتي للمساعدة في تطوير كرة القدم الجزائرية. إنشاء هذه اللجنة التقنية هو أمر ممتاز لكرة القدم عندنا، وسنعمل جميعا على تقديم الإضافة المنتظرة”.

من جانبه، قال المدير الفني الوطني، عامر منسول، بخصوص قرار تعيين رابح سعدان: “نحن في الإدارة الفنية سعداء بالاعتماد على أحد أعمدة كرة القدم الجزائرية، رابح سعدان. أنا مقتنع بأنه سيضيف الكثير لكرة القدم الوطنية بفضل معرفته وخبراته ومسيرته الطويلة. كرة القدم الجزائرية بحاجة إليه ونحن فخورون بوجوده بيننا”.

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