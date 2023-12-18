رابح سعدان مستشارا للمدرب عادل عمروش في كأس إفريقيا بكوت ديفوار

المنتخب التنزاني سيتربص بنسبة كبيرة في الجزائر

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن مدرب المنتخب التنزاني، الجزائري عادل عمروش، يكون قد اختار بنسبة كبيرة شيخ المدربين الجزائريين رابح سعدان كمستشار له في كأس أمم إفريقيا القادمة المقررة في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 11 فيفري القادم بكوت ديفوار، ومن المحتمل جدا أن يتربص التنزانيون بالجزائر تحضيرا للعرس الإفريقي.

كشف مصدر مقرب من التقني الجزائري عادل عمروش الذي يشرف على المنتخب التنزاني منذ شهر مارس المنصرم، أن الأخير اختار الشيخ رابح سعدان مستشارا تقنيا له خلال كأس إفريقيا المقررة بكوت ديفوار مطلع السنة القادمة، وهذا نظرا للتجربة الكبيرة التي يتمتع بها سعدان في مثل هذه الاستحقاقات، والذي بإمكانه تقديم تجربته الكبيرة في أدغال إفريقيا إلى المنتخب التنزاني الذي سيشارك لثالث مرة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم منذ تأسيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم وانضمامه إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 1964، وبعدها بعام إلى الاتحاد الأفريقي سنة 1965.

وحسب مصدر مؤكد فإن عادل عمروش اتصل منذ مدة برابح سعدان طالبا منه الانضمام إلى طاقمه كمستشار فني، حيث تقتصر مهمته على “تسطير برنامج تحضيرات المنتخب التنزاني قبل المنافسة القارية، ومعاينة المنتخبات التي سيواجهها في نهائيات العرس الإفريقي”. ومن المنتظر أن يلتقي (عمروش وسعدان) قريبا للاتفاق النهائي، خاصة وأن شيخ المدربين متحمس جدا لخوض هذه التجربة التي تمكنه من العودة إلى الملاعب، بعد ابتعاده اضطراريا من خدمة الكرة الجزائرية لأسباب مبهمة.

ومن المنتظر أن يحضر رابح سعدان يوم 28 ديسمبر الجاري في انطلاق التربص الذي دعت إليه المديرية الفنية الوطنية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم بهدف الحصول على الرخصة التدريبية (كاف برو)، رفقة عدد كبير من التقنيين يتقدمهم الثنائي رابح ماجر وعبد الحق بن شيخة.

ويبدأ المنتخب التنزاني بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش مشواره في كأس الأمم الإفريقية المقبلة يوم 17 جانفي بمواجهة المغرب، ثم يوم 21 من نفس الشهر أمام زامبيا وأخيرا يوم 24 جانفي أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتطلع منتخب تنزانيا لكرة القدم – في ثالث ظهور له في كأس أمم افريقيا 2023 – إلى فك عقدة الدور الأول، معتمدا على نخبة من اللاعبين الشباب الذين ساهموا في تأهله إلى البطولة القارية.

وعن تحضيرات الفريق إلى كأس افريقيا، علمت الشروق من مصادر مطلعة أن عادل عمروش الذي يساعده الثنائي فؤاد بوعلي والحارس الدولي السابق رضا عاصيمي بعد مغادرة لخضر عجالي المنتخب التنزاني لتدريب فريق نادي برقان الكويتي، سيحضّر بنسبة كبيرة بالجزائر سواء في مدينة عنابة الساحلية التي سبق وأن تربص بها قبل مواجهة المنتخب الجزائري في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس افريقيا للأمم وعاد بتعادل ثمين مكنه للتواجد في كأس افريقيا بكوت ديفوار، أو مدينة قسنطينة التي تتوفر على كل إمكانات التحضير.

علما أن التقني عادل عمروش بصدد فتح الأبواب أمام التقنيين الجزائريين للعمل في الخارج على غرار طاقمه بوعلي، عاصيمي، عجالي، ويكون بنسبة كبيرة وراء تنقل بن شيخة ومساعده زميتي إلى البطولة التنزانية.

ويعتبر عمروش خريج المدرسة الجزائرية أحد أحسن التقنيين الذين تألقوا بالخارج، حيث أشرف محليا على عديد الأندية على غرار رائد القبة واتحاد الجزائر ومولودية الجزائر فضلا عن تجربته الطويلة مع المنتخبات الإفريقية. كما درب خارجيا منتخب بورندي (2007-2012) وكينيا (2013-2014) وليبيا عام 2018 وبوتسوانا (2019-2021) وأخير اليمن العام الماضي.