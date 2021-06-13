رابح سعدان ناخبا وناخبا!

شارك شيخ المدربين الجزائريين رابح سعدان في الانتخابات التشريعية، بِمقرّ إقامته بِالمهجر. وأدلى بِصوته في هذا الاستحقاق السياسي.

ومعلوم أن رابح سعدان (75 سنة) يُقيم بِمدينة ليون الفرنسية، التي انتقل إليها للاستقرار هناك في السنوات القليلة الماضية.

وهكذا ارتبط لفظ “النّاخب” بِرابح سعدان مرّتين: ناخبا في الاستحقاق السياسي، وناخبا وطنيا كرويا وفقا لِأدبيات الإعلام الرياضي العصري (Le sélectionneur national)، أو مدربا وطنيا بِالمفهوم التقليدي (تحوّلات كبيرة في اللعبة، نجم عنها تغيّر المصطلحات).