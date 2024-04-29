رابح ماجر: لم أعتزل ومستعد للإشراف على منتخب عربي أو إفريقي

قال إنه تجاوز صدمة إقالته من المنتخب الوطني

أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، أنه لم يعتزل التدريب وأنه مستعد لخوض تجربة جديدة ومتفتح على جميع العروض للإشراف على منتخب عربي أو إفريقي، معتبرا أنه تجاوز صدمة إقالته من تدريب المنتخب الوطني عام 2018.

قال المدرب الوطني السابق، رابح ماجر، إن إقالته من تدريب المنتخب الوطني شكلت له صدمة وكابوسا حقيقيا، جعلته يبتعد لسنوات عن عالم كرة القدم، مؤكدا تعافيه واستعداده للعودة وخوض مغامرة تدريبية جديدة قائلا: “بعد كابوس الإقالة من منتخب الجزائر عام 2018، كنت محبطا للغاية ولم يكن بإمكاني خوض مغامرة تدريبية جديدة”، مضيفا: “تعافيت نهائيا من هذه الصدمة وأنا اليوم منفتح على جميع العروض سواء كانت من الفرق العربية أم المنتخبات الأفريقية”.

وكشف ماجر، في حوار خص به موقع “العين الرياضية” الإماراتي عن أمنيته في الإشراف على منتخب خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا: “أتمنى أن أحظى بفرصة الإشراف على منتخب ما خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا لإثبات قدراتي كمدرب قادر على رفع الرهانات والتحديات”.

إلى ذلك أكد ماجر: “عكس ما يروجه الكثيرون، فإن مسيرتي التدريبية لم تنته، وأرحب بجميع العروض العربية والأفريقية”.

في نفس السياق، اعترف صاحب “الكعب الذهبي” بأن إقالته من تدريب المنتخب الوطني سنة 2018 شكلت له صدمة نفسية قوية قائلا: “إقالتي من تدريب منتخب الجزائر عام 2018 تعتبر نقطة سوداء في مسيرتي بعالم الساحرة المستديرة، ولو أنني أفضل دائما التركيز على الجوانب الإيجابية فقط”، مضيفا: “شعرت بحالة كبيرة من الإحباط لأن إقالتي تمت في ظروف غير عادية، وتحديدا بعد الخسارة في مباراة ودية أمام منافس قوي بقيمة منتخب البرتغال”.

وواصل: “كنت أحمل أفكارا ومشاريع رياضية جديدة لمنتخب الجزائر، غير أنني لم أنجح في تطبيقها على أرض الواقع بسب الإقالة المفاجئة التي تعرضت لها بعد 8 أشهر فقط من تسميتي ناخبا جديدا”.

وأردف: “طوال تلك الفترة، قمت بعمل جيد وأبرز دليل على ذلك أن منتخب الجزائر فاز بلقب كأس أمم أفريقيا بعد أشهر قليلة من إنهاء مهامي”.

من جهة أخرى، رشّح ماجر النجم الفرنسي لباريس سان جرمان، كيليان مبابي، للفوز بالكرة الذهبية لسنة 2024، معتبرا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس أفضل لاعب كرة عبر التاريخ بالنسبة له. “من وجهة نظري، لا أعتبر ميسي الأفضل عبر التاريخ إذا ما قارناه بمواطنه دييغو مارادونا وأيضا الهولندي يوهان كريف اللذين يمثلان بالنسبة لي قمة الإبداع الكروي”.