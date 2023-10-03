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رياضة

رابطة أبطال إفريقيا.. مدرب بلوزداد يعلّق بعد التأهل إلى دور المجموعات

عمر سلامي
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رابطة أبطال إفريقيا.. مدرب بلوزداد يعلّق بعد التأهل إلى دور المجموعات
لاعبو شباب بلوزداد

أبدى مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، انزعاجه من تلقي أهداف بطريقة ساذجة، وأشاد بالمهاجم وامبا الذي تألق في مباراة الإياب أمام بورنجرز.

وقال مدرب الشباب عقب الفوز على بورنجرز السيراليوني بثلاثية لهدف واحد، والتأهل إلى دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا: ” لم ندخل جيدا في المباراة، وكان لي حديث مع اللاعبين في غرف تغيير الملابس وشاهدت ردة فعل إيجابية في المرحلة الثانية”.

وأضاف: “ما يزعجني أننا نتلقى أهداف بطريقة ساذجة في كل المباريات، ولا نعود في النتيجة بسرعة”.

وتابع سفان فندنبروك: “سعيد بما قدمه الجميع فوق أرضية الميدان، خاصة بالمهاجم “وامبا” الذي سجل ثلاثة أهداف، وكذا اللاعبين الذين منحتهم الفرصة اليوم”.

وحقق شباب بلوزداد التأهل إلى دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، ليكون بذلك أول فريق جزائري يحقق التأهل إلى هذا الدور أربع مرات على التوالي.

ويتعرف ممثل الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، على منافسيه في دور المجموعات، الجمعة المقبل.

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