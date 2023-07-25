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رياضة

رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف.. الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها

عمر سلامي
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رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف.. الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها
أرشيف
كأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف

تعرفت الأندية الممثلة للجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية على منافسيها، بعد إجراء عملية القرعة الخاصة بالدورين التمهيديين الأول والثاني.

ففي منافسة رابطة أبطال إفريقيا، يواجه شباب بلوزداد في الدور التمهيدي الثاني، المتأهل من مباراة بو رانجرز السيراليوني ونادي شيب الليبيري في الدور التمهيدي الأول.
وتجرى مباراة الذهاب ما بين 15 و17 سبتمبر 2023، أما مباراة العودة فتلعب ما بين 29 سبتمبر والفاتح من شهر أكتوبر 2023.

أما شباب قسنطينة فأوقعته القرعة، في مواجهة النجم الساحلي التونسي، في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وسيواجه شباب قسنطينة في حال التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني الفائز من مباراة أس كارا التوغولي والجيش الملكي المغربي.

وفي منافسة كأس الكاف، سيواجه حامل لقب النسخة السابقة اتحاد العاصمة، في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مباراة اتحاد الفتح الرياضي المغربي واف سي لوتو البينيني.

أما فريق جمعية الشلف فسيواجه في الدور التمهيدي الأول نادي بيندل أسيرنس من النيجر، وفي حال التأهل إلى الدور الثاني فسيلاقي نادي نهضة بركان المغربي.

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