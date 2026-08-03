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رياضة

رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.. تحديد موعد سحب قرعة الدور التمهيدي

عمر سلامي
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رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.. تحديد موعد سحب قرعة الدور التمهيدي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد عملية قرعة الدور التمهيدي لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-.

وستسحب قرعة الدور التمهيدي للمسابقتين يوم الخميس، بمقر الكونفدرالية الإفريقية، بالقاهرة بمصر.

وستكون البداية، بقرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في حدود منتصف النهار، بتوقيت الجزائر، لتسحب مباشرة بعدها قرعة رابطة أبطال إفريقيا، على الساعة الواحدة.

ويمثل الجزائر هذا الموسم، مولودية الجزائر وشبيبة الساورة في رابطة أبطال إفريقيا، وشباب بلوزداد واتحاد الجزائر في كأس الكونفدرالية.

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