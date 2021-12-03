رابطة الأندية الأوروبية ترفض إقامة المونديال كل عامين

القرار يمثل أكثر من 240 ناد محترف

اختتم اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في باريس بمجموعة قرارات وتوصيات، أهمها تلك المتعلقة بالمعارضة الشديدة لاقتراح الاتحاد الدولي (فيفا) بإقامة كأس العالم كل سنتين.

وقد اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس، آخر اجتماعات المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية لعام 2021 برئاسة ناصر غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، الذي يعد أول اجتماع للرابطة بعد محاولات الانفصال التي قامت بها مجموعة من الأندية منتصف العام الجاري.

وقد أجمع المجلس التنفيذي على رفض مقترح إقامة كأس العالم كل سنتين، وهو قرار يمثل أكثر من 240 ناد محترف لكرة القدم في أوروبا، ويشكل لاعبوه الغالبية العظمى من المنتخبات المشاركة في أي بطولة من بطولات كأس عالم لكرة القدم، حيث شكل لاعبو أندية الرابطة ما يقارب من 90% من إجمالي اللاعبين المشاركين في المراحل النهائية من بطولة كأس العالم 2018.

كما أعرب المجلس التنفيذي للرابطة خلال اجتماعه عن قلقه حيال سلامة اللاعبين قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، والأجندة الدولية التي ستبدأ أوائل 2022، خاصة مع المخاطر الصحية المتجددة والتحديات التي واجهتها الأندية خلال التوقفات الدولية السابقة، وقد قرر المجلس التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان حماية اللاعبين والأندية على حد سواء مع استمرار صعوبة الظروف الصحية.

وفي نفس السياق، ناقش المجلس التنفيذي مستقبل التوقفات الدولية للرجال والسيدات، وأوصى بوجوب تحقيق التوازن الصحيح بين مصالح الأندية والكرة العالمية، وتوفير الضمانات حول حماية اللاعبين التي تم تجاهلها في المقترحات المختلفة، والأخذ بالدور المركزي وصوت الأندية والرابطة في أي قرارات مستقبلية.

وقد أوصى الاجتماع بضرورة تحديث قواعد اللعب المالي النظيف على أسس ومفاهيم متفق عليها تراعي القوانين والقواعد التنظيمية، وكذلك متطلبات ومتغيرات العصر. كما وافق المجلس التنفيذي على تجديد مذكرة التفاهم بين رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بما يعزز من فرص التعاون بينهما لتطوير الكرة الأوروبية في المرحلة التي ستلي عام 2024.

ودعا المجتمعون كذلك إلى وضع المزيد من الملاحظات التفصيلية حول الموضوعات التي تم تناولها في اتفاقية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول مستقبل كرة القدم الأوروبية في سبتمبر، حيث تواصل رابطة الأندية جهودها الهادفة إلى ضمان استدامة كرة القدم الأوروبية على المدى الطويل من خلال الاستمرار في تطوير الأمور الداخلية للرابطة، بما في ذلك تطوير هيكلة ونظام العضوية والإدارات المختلفة.

ويأتي ھذا الاجتماع بعد عام مضطرب في عالم كرة القدم، شھد المحاولة الفاشلة لانفصال بعض الأندية وإطلاق دوري السوبر الأوروبي، والتحديات المستمرة التي تمثلھا جائحة كوفيد-19.