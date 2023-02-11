رابطة الدوري الإنجليزي تتبرع للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

تبرعت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمليون جنيه إسترليني لدعم جهود الإغاثة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان لها: “يشعر الدوري الممتاز بحزن عميق جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والذي خلّف آلاف الضحايا”.

وأضافت: “ستقدم الرابطة تبرعا بقيمة مليون جنيه إسترلي (1.2 مليون دولار) للجنة طوارئ الكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.

وتابع بيان رابطة الدوري الإنجليزي: “سيرتدي لاعبو ومسؤولو الدوري الإنجليزي لكرة القدم شارات سوداء في المباريات”.

ومن جهتها قرّرت أيضا كل من دوريات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، دقيقة صمت قبل المباريات حدادا على ضحايا الزلزال.