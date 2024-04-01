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الجزائر
وصفت الموسم الجامعي بالهادئ والناجح

رابطة الطلبة الجزائريين توصي بتعليق الاحتجاجات

إلهام بوثلجي
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رابطة الطلبة الجزائريين توصي بتعليق الاحتجاجات
أرشيف

دعا رئيس المكتب الوطني للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين مولاي أبو بكر، إلى تعليق أي وقفة احتجاجية على المستوى المحلي وتغليب لغة الحوار لإنجاح ما تبقى من الموسم الجامعي الحالي.
وخلال اجتماع لرؤساء المكاتب بالقطب الجامعي سيدي عبدالله بالعاصمة، قصد مناقشة الوضعية التنظيمية والبيداغوجية وكذا الاجتماعية في كل مدينة جامعية، أكد مولاي أبوبكر على أن الموسم شهد حسب تقارير المكاتب الولائية هدوءا ونجاحا مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشادت الرابطة بالإصلاحات التي عرفها التعليم العالي بقيادة الوزير كمال بداري ودعمها ومرافقتها، حيث عملت على رقي القطاع والرفع من المستوى العلمي وخلق أجواء للابتكار والإبداع في وجود مؤسسات ناشئة.
وقالت الرابطة إن الجامعة اليوم أضحت لها مكانة مرموقة في التصنيفات العالمية وعرفت تطورا كبيرا في العديد من المجالات، وذلك بدخولها عالم الرقمنة، واقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الحديثة.
وفي الشق السياسي، أعربت المنظمة الطلابية عن دعم قرار تقديم الانتخابات الرئاسية لما فيه من حكمة بالغة، مؤكدة المشاركة وبقوة في هذا العرس لصنع لحمة وطنية وتماسك حقيقي، وفق تعبير المصدر.
كما أشادت قيادة التنظيم بدور الدبلوماسية الجزائرية في نصرة القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين والصحراء الغربية، وخير دليل ما حدث مسبقا في تبني المشروع الجزائري لوقف العدوان على غزة بمجلس الأمن الدولي.

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