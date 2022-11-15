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رياضة

رابطة القسم الثاني تشترط المال مقابل النقل التلفزيوني

علي بهلولي
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رابطة القسم الثاني تشترط المال مقابل النقل التلفزيوني
الأرشيف
لقطة من مباراة تحضيرية بين اتحاد الحراش ونصر حسين داي اللّذَين ينشطان في القسم الثاني.

دعت رابطة كرة القدم الهاوية، الثلاثاء، مسؤولي القنوات التلفزيونية الجزائرية إلى عقد اجتماع يخصّ حقوق البثّ.

وتُشرف رابطة الرئيس علي مالك على تنظيم البطولة الوطنية للقسم الثاني بِفوجَين (وسط-شرق/ وسط-غرب)، يضمّ كلّ واحد منهما 16 ناديا.

وبرمجت رابطة الكرة الهاوية اجتماعا مع مسؤولي القنوات التلفزيونية الجزائرية، بِمكتبها في الـ 25 من نوفمبر الحالي.

وتُريد رابطة الكرة الهاوية تمويل المنافسة التي تُشرف عليها، أُسوة بِرابطة الكرة المحترفة التي تقود بطولة القسم الوطني الأوّل، وأبرمت في تاريخ سابق اتّفاقية مع التلفزيون العمومي الجزائري، ثم مع متعامل الهاتف المحمول “موبيليس”.

ولُعبت في بطولة القسم الثاني 6 جولات، وبقيت في المشوار 24 جولة عن كلّ فوج. على أن يصعد إلى حظيرة النّخبة رائد كلّ مجموعة.

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