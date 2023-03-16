رابطة القسم الثاني تُقدّم إلى “الفاف” هذا الطلب

طالبت رابطة الكرة لِقسم الهواة اتحاد اللّعبة الجزائري ضمنيا، بِأن يُسند إليها مهمّة الإشراف على سلك التحكيم في بطولة القسم الثاني.

جاء ذلك في آخر اجتماع عقدته هيئة الرئيس علي مالك، التي أوضحت أن عددا ليس بِالقليل من مقابلات بطولة القسم الثاني لِفئتَي أقلّ من 19 سنة و18 سنة، تُجرى بِحكّام مُتطوّعين لِقلّة إطارات هذا التخصّص.

وأضافت رابطة الكرة لِقسم الهواة أن بعض أعضاء مكتبها التنفيذي، طرحوا فكرة أن تُشرف هيئتهم بِنفسها على سلك التحكيم.

وبِخصوص برمجة المقابلات (صنف الأكابر) في شهر رمضان الفضيل، فقد تقرّر تنظيمها بعد الظهيرة. ما يعني أن كل الأندية تستقبل الفرق الزّائرة بِملاعبها.