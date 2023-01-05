رابطة القسم الثاني لِكرة القدم وعشق “جنوني” للغة الفرنسية!

يُصرّ مسؤولو الرابطة الوطنية لِكرة القدم قسم الهوّاة على استعمال الفرنسية، وكأنّهم يُخاطبون جماهير أندية باريس ومرسيليا وليون وسانت إيتيان ونانت وستراسبورغ!

ومعلوم أن الرابطة الوطنية لِكرة القدم قسم الهوّاة تُشرف على تسيير بطولة القسم الثاني، الذي يضمّ فوجَين: وسط- شرق، ووسط- غرب، بـ 16 ناديا في كل مجموعة.

واتّخذت الرابطة الوطنية لِكرة القدم قسم الهوّاة دخول العام الميلادي الجديد، موعدا لِإعادة تصميم موقعها الإلكتروني. لكن اللافت أن مسؤولي الهيئة اقتصروا على النّسخة الفرنسية في الحلّة الجديدة، مثلما كان الشّأن في الطبعة القديمة.

دخلنا عام 2023، وقَدِمَ جيل آخر، بل حتى الموجة الجديدة والشابّة من الأطّباء المنتشرين عبر أرجاء الوطن صاروا يُحسنون لغة “الجاحظ”، إلّا مسؤولي الهيئات الرياضية، والكروية تحديدا، و الرابطة الوطنية لِكرة القدم قسم الهوّاة نموذجا، يُصرّون على لغة “موليير”!

مُخطئ مَن يظنّ أن الفرنسية مُتفشّية استثناءً في المدن الكبرى على غرار العاصمة، لأن مسؤولي مختلف الهيئات الرياضية ينتمي أغلبهم إلى المناطق الداخلية، ومع ذلك فإن عشقهم “جنوني” للغة الفرنسية! ثم هل وجدتهم لفظا مُفرنسا في قصائد أغاني “الشعبي” المُحبّبة إلى العاصميين؟ مثل الهاشمي قروابي ودحمان الحراشي وكمال مسعودي و…