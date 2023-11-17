رابطة الكرة المحترفة كشفت عن أمر غير مسبوق

في أمر غير مسبوق، كشفت رابطة الكرة المحترفة عن رزنامة المنافسات المحلّية إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وكانت الرّابطة تلجأ سابقا إلى البرمجة الجزئية، لكن بِقدوم وليد سعدي إلى رئاسة اتحاد الكرة، التزم بِوضع حدّ لِمثل هذا النّوع من الممارسات الذي يُسيء للعبة الجزائرية.

وهكذا تقرّر أن يُسدل ستار بطولة القسم الوطني الأوّل، بِإجراء الجولة الثلاثين والأخيرة في الـ 8 من جوان 2024. مع الإشارة إلى أنه لُعبت لِحدّ الآن 5 جولات.

وخلال نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، برمجت رابطة الكرة المحترفة ثلاث جولات، عِلما أن البطولة القارّية تُجرى ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري 2024.

ويعني ذلك أن النّاخب الوطني جمال بلماضي سيعتمد – إلى حدّ كبير – على اللاعبين المحترفين الذين ينشطون خارج الوطن، في “كان” كوت ديفوار.

وفي نسخة مصر 2019، جلب بلماضي لاعبا محلّيا واحدا، والأمر يتعلّق بِمتوسّط ميدان نادي البارادو هشام بوداوي. وفي طبعة الكاميرون 2022، خلت القائمة من العناصر المحلّية، رغم أن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم سمح بِالاعتماد على 28 لاعبا بدلا من 23، بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا” في تلك الفترة.

وبِخصوص منافسة كأس الجزائر، فسيُقام الدور الـ 32 في الثاني من فيفري 2024. وتشهد هذه المحطّة دخول أندية القسم الأوّل إلى المضمار، فيما ضُبِطَ تاريخا الـ 12 والـ 13 من أفريل 2024 موعدَين لِنصف النّهائي. وتُركت خانة المباراة النّهائية شاغرة، إلى غاية تحديد تاريخها لاحقا.

وراعت الهيئة المُنظّمة خلال ضبط هذه البرمجة مشاركة الأندية الجزائرية، في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

فضلا عن ذلك، حُدّد تاريخ مباراة الكأس الممتازة بِالـ 23 أو الـ 24 من أوت 2024. وهي مواجة تجمع بين صاحب لقب البطولة والمُتوّج بِكأس الجمهورية.

ويبدأ الموسم الكروي 2024-2025 بِتاريخ الـ 30 من أوت للسنة القادمة.

وللإطلاع على نسخة الرّزنامة كاملة غير منقوصة يُرجى (الضّغط هنا).