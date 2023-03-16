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رياضة

رابطة الكرة المُحترفة تنفي المزاعم

علي بهلولي
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رابطة الكرة المُحترفة تنفي المزاعم

ضبطت رابطة الكرة المحترفة جدول مقابلات البطولة الوطنية في شهر رمضان الفضيل، الفترة المُرادفة لِما بين أواخر مارس الحالي وأفريل المقبل.

وحدّدت هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار تواريخ مقابلات الجولتَين الـ 21 والـ 22، حيث بُرمجت في فترة ما بين الـ 28 من مارس الحالي والـ 8 من أفريل المقبل. كما ضبطت تواريخ 4 مقابلات متأخّرة.

وعكس ما روّجت له بعض الأوساط هذه الأيّام، من كون كلّ المقابلات في رمضان الفضيل تُجرى ليلا تحت الأضواء الكاشفة، وهو ما يُجبر عديد الأندية على اللّعب بِميادين مُحايدة. “طمأنت” الرابطة هذه الفرق بِإجراء اللقاءات بِمنشآتها الرياضية بعد الظهيرة، على غرار أندية هلال شلغوم العيد ونجم مقرة وأمل الأربعاء واتحاد خنشلة ومولودية البيّض، بل وحتى اتحاد العاصمة الذي يخوض المقابلات بِالدار البيضاء (عمر بن رابح).

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