رابطة الكرة تُصدر هذه القرارات

لقطة من مباراة شباب بلوزداد وضيفه فريق مولودية البيّض، بِتاريخ الخامس من نوفمبر 2022.

أصدرت رابطة الكرة المُحترفة، الأربعاء، بعض القرارات التي لها صلة بِبطولة القسم الوطني الأوّل.

ومعلوم أنه لُعبت لِحدّ الآن 11 جولة، مع بقاء عدد ليس بِالقليل من المقابلات المتأخّرة. فمثلا، أجرى نادي اتحاد العاصمة 7 مقابلات فقط، وهو الفريق الأقلّ خوضا للمواجهات، بِسبب انشغاله بِمنافسة كأس “الكاف”.

وقالت رابطة الكرة المُحترفة في بيان لها، إن الجولة الـ 12 ستُقام بِتاريخ الـ 29 من نوفمبر الحالي.

وأضافت أن هيئتها برمجت بعض اللّقاءات المتأخّرة على النّحو التالي، مع تحديد المواقيت في تاريخ لاحق:

– في الـ 3 من ديسمبر المقبل:

ش.بلوزداد – م.الجزائر (الجولة الخامسة) بِملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر.

ش.القبائل – ن.البارادو (الجولة االسابعة) بِملعب “1 نوفمبر 1954″ بِتيزي وزو”.

ا.العاصمة – و.سطيف (الجولة السابعة) بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء.

ش.الساورة – ش.قسنطينة (الجولة الثامنة) بِملعب “20 أوت 1955” بِبشار.

وتُجرى الجمعة والسبت المقبلَين وأيضا في الـ 9 من ديسمبر القادم، لقاءات الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس الجمهورية. وهي المحطّة التي تعرف دخول أندية حظيرة النّخبة.