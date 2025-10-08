رابطة الكرة تُهدّد بِمُقاضاة هذه الفئة

نشرت رابطة الكرة المحترفة، الأربعاء، بيانا يتعلّق باستعمال اسم هيئتها في مواقع التواصل الاجتماعي لِأغراض غير قانونية.

وقالت رابطة الرئيس محمد الأمين مسلوق: “لقد لوحظ مؤخرا تزايد عدد الصفحات والحسابات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقوم بنشر محتوى باسم رابطة كرة القدم المحترفة، مستعملة شعارها أو تسميتها لأغراض غير قانونية أو مشبوهة، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة أو القيام بأنشطة مخالفة للتشريعات السارية المفعول.

وتُذكّر الرابطة أن قنواتها الرسمية فقط هي المخوّلة قانونا بنشر بياناتها ومعلوماتها.

كما تؤكد أن أي استخدام غير مصرح به لهويتها أو لشعارها أو لتسميتها يُعد انتهاكا واضحا للحقوق المحمية بموجب القانون، وخاصة تلك المتعلقة بـ الملكية الفكرية وانتحال الهوية المؤسسية.

وتؤكد رابطة كرة القدم المحترفة احتفاظها بالحق الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، دون أي تأخير، ضد كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت استخدامه لهوية الرابطة أو شعارها أو تسميتها لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها.

كما تدعو الرابطة جميع شركائها ومتابعيها وأنصارها إلى الاعتماد فقط على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي، من أجل الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة تتعلق بأنشطتها.