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رياضة

رابطة الهواة تفتح تحقيقا حول أحداث مباراة هلال شلغوم العيد وأولمبيك أقبو

عمر سلامي
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رابطة الهواة تفتح تحقيقا حول أحداث مباراة هلال شلغوم العيد وأولمبيك أقبو
أرشيف
شعار رابطة الهواة لكرة القدم

قرّرت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، فتح تحقيق حول أحداث مباراة هلال شلغوم العيد والضيف أولمبيك أقبو، لحساب الجولة الـ29.

ولعبت المباراة بملعب شلغوم العيد وانتهت لصالح الفريق المحلي بثلاثة أهداف لهدفين، حيث كان الفريق الزائر متفوقا في النتيجة بثنائية نظيفة.

وقال مدرب نادي أقبو مراد كعروف، في تصريحات له بعد المباراة: “طلبت من الحكم أن يفوز فريق شلغوم العيد، حتى نتفادى سقوط أرواح، لقد توقفت المباراة لقرابة ساعة، كنا متفوقين في النتيجة، لكننا فضلنا سلامة اللاعبين، وكنا قادرين على الفوز بنتيجة ثقيلة وبتشكيلة أغلبها من فريق الآمال”.

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