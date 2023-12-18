رابطة علماء وأئمة الساحل : شعوب ودول الساحل تقدر جهود الجزائر

قال رئيس رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل، أبو بكر والر مدو، أن الرابطة تقدر مجهودات الجزائر حيال دول الجوار ومبادراتها من أجل استتباب السلام والأمن وتعميم المصالحات بمنطقة الساحل الإفريقي، وندد بمساعي بعض القوى الخارجية لتقويض الثقة بين الجزائر وشعوب المنطقة.

وفي تدخل له عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية، صباح اليوم الإثنين، 18 ديسمبر، قال رئيس رابطة علماء و أئمة ودعاة دول الساحل أن “جهود الجزائر معروفة وتقدرها شعوب ودول الساحل الإفريقي والقارة الإفريقية قاطبة ولا يمكن للعلماء السكوت عنها ونعتبرها إنجازات إيجابية بنسبة 90 بالمائة ونقوم بالتوعية وتنوير شعوبنا ونحثها على عدم الانجرار إلى مثل هذه المناورات والمخططات الخبيثة لأننا نعرف كيف نميز بين الأصدقاء وأعداء منطقة الساحل”.

وتابع “العلاقة المتينة بين الجزائر ودول الساحل ضاربة في الجذور وهي كانت دائما متعددة الجوانب من دبلوماسية نشطة لفائدة وتعميم المصالحات سواء كان ذلك في ليبيا أو مالي وحديثا في النيجر حيث نجحت الجزائر في إنقاذ المنطقة وهذا البلد من حرب وشيكة عبر وساطتها وحراكها الدبلوماسي لتفادي تدخل عسكري خارجي مدمر.”

ليضيف رئيس رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل “نحن في الرابطة نتساءل عن توقيت هذا التحرك المشبوه في وقت بدأت فيه مظاهر الأمن والاستقرار تلوح بالمنطقة وكان للجزائر دور بارز فيها سياسيا واقتصاديا وروحيا وثقافيا وتوصلنا إلى أن عديد القوى تأثرت مصالحها بالتحولات الايجابية التي طرأت على دول المنطقة ولذلك تحاول النيل من الجزائر والإضرار بمصالحها ولكن مثل هذه المناورات لن تمر وسنواجهها بكل الأشكال”.

وأكد رئيس رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل، أبو بكر والر مدو، أن الرابطة ستواجه هذه التحركات عبر فروعها بدول الساحل ومؤسساتها من خلال إبراز كل معاني التقدير والتحية لجهودها لفائدة شعوب المنطقة وعدم الإنصات لحملات التشويش من خلال تبيان من كان دائما يقف معها في السراء و الضراء.