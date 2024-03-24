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رياضة

رابعُ لاعبٍ يُغادر تربّص “الخضر”

علي بهلولي
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رابعُ لاعبٍ يُغادر تربّص “الخضر”
ح.م
بن سبعيني وزملاؤه في "الخضر" قبيل انطلاق مواجهة بوليفيا.

غادر لاعب رابع، الأحد، تربّص المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، بِالمركز الفني لِسيدي موسى.

وبعد متوسّطَي الميدان هشام بوداوي وإسماعيل بن ناصر بِداعي الإصابة، والمهاجم أمين غويري لِأمر عائلي. سمح النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للمدافع رامي بن سبعيني بِالعودة إلى ناديه بوروسيا دورتموند الألماني.

ويشكو بن سبعيني إصابة على مستوى الرّكبة، تعرّض لها خلال المباراة الودّية أمام بوليفيا. حيث اضطرّ للخروج في الدقيقة الـ 19، وعوّضه زميله محمد الأمين توغاي.

وأجرى بن سبعيني فحصا طبيّا، تأكّدت من خلاله استحالة خوضه مواجهة جنوب إفريقيا هذا الثلاثاء. وهو ما جعل بيتكوفيتش يسمح لِمُدافعه بِمغادرة التربّص.

وهكذا بقي بِحوزة الجهاز الفني لـ “الخضر” 28 لاعبا.

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