رابع أقوى جيش في العالم يحتفي بالعثور على صورة لظهر السنوار!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بكثير من السخرية مقطعا مصورا، نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي محتفلا بتحقيق نصر مزعوم متمثل في تحديد مكان قائد حركة حماس يحيى السنوار.
يظهر في المقطع الذي أثار الكثير من الجدل، دخول شخص إلى الأنفاق ثم السماح بمرور امرأة و3 أطفال وأخيرا الرجل الذي أكد الاحتلال بأنه يحيى السنوار، وراح يتغنى بأسطوانة اختبائه بعد قصف غزة ردا على عملية طوفان الأقصى.
وتعجب الكثيرون من احتفاء رابع أقوى جيش في العالم بالحصول على صورة لظهر السنوار بعد 130 يوما من الإبادة، لافتين إلى أن الفيديو يعود تاريخه إلى 10 أكتوبر 2023 ولا دليل على أن الرجل هو القائد الفلسطيني، مرعب الصهاينة.
بعد 130 يوم من الابادة حصل رابع أقوى جيش في العالم على صورة لظهر القائد #يحيى_السنوار من فيديو يعود إلى يوم 10 أكتوبر 2023، طبعا لم يظهر وجه أبو إبراهيم ولم يتمكنو من رؤية وجهه، وخرج الناطق باسم جيش الاحتلال يحتفل بهذا الانتصار حفظ الله أبوإبراهيم مرعبهم. #رفح_تحت_القصف pic.twitter.com/NAzHIZgdE2
— أبو محسن محمد مبخوت (@abomohsn_711) February 14, 2024
🔺🚨الجيش الأقوى بالمنطقة يجعل من أكبر انجازاته العثور على صورة أو فيديو أو حذاء متعلق بأحد قادة المقاومة .. جيش فاشل ومهزوم ويبحث عن انتصارات واهية.#يحيى_السنوار #رفح_تحت_القصف #فلسطين pic.twitter.com/leh4CbE3Aj
— أحمد عبد الجواد Ahmet Fatih (@abdgwad_ahmed) February 15, 2024
وكان أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال قد أعاد نشر الفيديو عبر حسابه على منصة إكس، مع تعليق مسيء للسنوار، يزعم أنه بنى الأنفاق ليختبىء فيها رفقة زوجته وأطفاله ويترك أبناء شعبه يموتون فوق الأرض.
هذا الجر.ذ ”يحيى السنو.ار“ الذي هرع مسرعًا ليختبئ تحت الأرض.. بنى الانفا.ق ليختبئ بها هو واطفابه وزوجته ومن لف لفيفهم، وترك رجال و أزواج و أطفال شعبه يصا.رعون المو.ت فوق الارض، بينما هو متنعم وعائلته تحت الأرض
ألم تقل يا سنو.ار في يومًا من الايام، انك ذاهب إلى بيتك مشيًا على… pic.twitter.com/SlANNYkRBP
— مصطفـ𓂆ـى عصفــور (@ustafa_ad) February 13, 2024
في ذات السياق زعم جيش الاحتلال أن لديه فيديو حديث أكثر من الذي ظهر فيه يحيى السنوار بعد 3 أيام من الحرب برفقة شقيقه وزوجته و3 من أطفاله.
وقال موقع قناة i24News الناطق بالعربية، إنه بحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن السنوار يسبق الجنود الذين يلاحقونه بكيلومترات مقدارها عدد من الأيام داخل أنفاق خان يونس، فما إن يصل عدد منهم إلى مكان كان فيه، إلا ويكتشفون أنه غادره، تاركا أدلة ومؤشرات على وجوده فيه، وهي فجوة يحاول الجيش الإسرائيلي تقليصها من خلال معلومات استخباراتية، متفائلا حصر المطاردة إلى عشرات الأمتار بدلا من عشرات الأنفاق، في مطاردة بدأت تحتدم تحت الأرض.
ومن مشاهدة ما تلتقطه كاميرات مثبتة داخل الأنفاق، وما يعثرون عنه في بعضها من آثار، يمكن التعرف إلى كيفية تحرك السنوار من نفق إلى آخر، كما والأسلوب الذي يتحرك به، مع أن الجيش لم يصل إلا إلى 4 أماكن فقط، اتضح أنه تواجد فيها بخان يونس ثم غادرها الى غيرها، بحسب ما ذكر موقع Ynet التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “، لكن يبدو أنه يواجه صعوبة هذه الأيام في إجراء اتصالات سرية بسبب ضرورة تغيير أماكن الاختباء بوتيرة عالية” وفقا للتقرير.
ولا يعتقد القيّمون على جهاز الأمن الإسرائيلي، أن يحيى السنوار غادر خان يونس إلى مصر، مع أخذهم بعين الاعتبار أن بإمكانه بلوغها “لكن لا توجد مصلحة بمغادرته إليها” لذلك يرجح التقرير أنه من خلال تركيز الجهود في نقطة معينة، يمكن الاستنتاج بحذر أن رئيس مكتب حماس في غزة لا يزال داخل أنفاق جنوب القطاع، وأن كل تقدم بالعملية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، ويحظر الحديث عنها، يزيد من تضييق الدائرة التي يتحرك فيها.