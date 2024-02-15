رابع أقوى جيش في العالم يحتفي بالعثور على صورة لظهر السنوار!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بكثير من السخرية مقطعا مصورا، نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي محتفلا بتحقيق نصر مزعوم متمثل في تحديد مكان قائد حركة حماس يحيى السنوار.

يظهر في المقطع الذي أثار الكثير من الجدل، دخول شخص إلى الأنفاق ثم السماح بمرور امرأة و3 أطفال وأخيرا الرجل الذي أكد الاحتلال بأنه يحيى السنوار، وراح يتغنى بأسطوانة اختبائه بعد قصف غزة ردا على عملية طوفان الأقصى.

وتعجب الكثيرون من احتفاء رابع أقوى جيش في العالم بالحصول على صورة لظهر السنوار بعد 130 يوما من الإبادة، لافتين إلى أن الفيديو يعود تاريخه إلى 10 أكتوبر 2023 ولا دليل على أن الرجل هو القائد الفلسطيني، مرعب الصهاينة.

وكان أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال قد أعاد نشر الفيديو عبر حسابه على منصة إكس، مع تعليق مسيء للسنوار، يزعم أنه بنى الأنفاق ليختبىء فيها رفقة زوجته وأطفاله ويترك أبناء شعبه يموتون فوق الأرض.

في ذات السياق زعم جيش الاحتلال أن لديه فيديو حديث أكثر من الذي ظهر فيه يحيى السنوار بعد 3 أيام من الحرب برفقة شقيقه وزوجته و3 من أطفاله.

وقال موقع قناة i24News الناطق بالعربية، إنه بحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن السنوار يسبق الجنود الذين يلاحقونه بكيلومترات مقدارها عدد من الأيام داخل أنفاق خان يونس، فما إن يصل عدد منهم إلى مكان كان فيه، إلا ويكتشفون أنه غادره، تاركا أدلة ومؤشرات على وجوده فيه، وهي فجوة يحاول الجيش الإسرائيلي تقليصها من خلال معلومات استخباراتية، متفائلا حصر المطاردة إلى عشرات الأمتار بدلا من عشرات الأنفاق، في مطاردة بدأت تحتدم تحت الأرض.

ومن مشاهدة ما تلتقطه كاميرات مثبتة داخل الأنفاق، وما يعثرون عنه في بعضها من آثار، يمكن التعرف إلى كيفية تحرك السنوار من نفق إلى آخر، كما والأسلوب الذي يتحرك به، مع أن الجيش لم يصل إلا إلى 4 أماكن فقط، اتضح أنه تواجد فيها بخان يونس ثم غادرها الى غيرها، بحسب ما ذكر موقع Ynet التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “، لكن يبدو أنه يواجه صعوبة هذه الأيام في إجراء اتصالات سرية بسبب ضرورة تغيير أماكن الاختباء بوتيرة عالية” وفقا للتقرير.

ولا يعتقد القيّمون على جهاز الأمن الإسرائيلي، أن يحيى السنوار غادر خان يونس إلى مصر، مع أخذهم بعين الاعتبار أن بإمكانه بلوغها “لكن لا توجد مصلحة بمغادرته إليها” لذلك يرجح التقرير أنه من خلال تركيز الجهود في نقطة معينة، يمكن الاستنتاج بحذر أن رئيس مكتب حماس في غزة لا يزال داخل أنفاق جنوب القطاع، وأن كل تقدم بالعملية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، ويحظر الحديث عنها، يزيد من تضييق الدائرة التي يتحرك فيها.