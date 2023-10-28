رابع أهداف “ليريس”

مهدي ليريس يحتفل بِهدفه لِمصلحة فريق ستوك سيتي ضدّ نادي ميدلسبره.

ساهم اللاعب الدولي الجزائري مهدي ليريس مساء السبت، في حصد فريقه ستوك سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا.

وتغلّب فريق ستوك سيتي بِثنائية نظيفة خارج القواعد على نادي ميدلسبره، في مباراة لِحساب الجولة الـ 14 من عمر بطولة إنجلترا للقسم الثاني.

وسجّل متوسّط الميدان ليريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37، رافعا غلّته إلى هدفَين.

ويتحوّل الرّقم إلى 4 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، وأيضا بداية موسمه مع فريق سامبدوريا الإيطالي.

وبات فريق ستوك سيتي يجمع 19 نقطة في المركز الـ 11، ويشغل نادي ميدلسبره الرّتبة الـ 10 بِرصيد 20 نقطة.