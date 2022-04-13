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رياضة

رابع تظاهرة رياضية كبيرة للجزائر في أقلّ من عام

علي بهلولي
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رابع تظاهرة رياضية كبيرة للجزائر في أقلّ من عام

تحتضن الجزائر بطولة العرب لِفئة أقلّ من 17 سنة، في فترة ما بين الـ 8 والـ 23 من شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد العربي لكرة القدم، الأربعاء.

وكان المنتخب الوطني الجزائري أشبال قد خاض في أواخر شهر مارس الماضي، دورة شمال إفريقيا لِفئة أقلّ من 17 سنة، واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء بِالعاصمة أطوار هذه المنافسة.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني أشبال التقني رزقي رمان، الذي جدّدت “الفاف” مُؤخّرا عقده.

وستكون منافسة كأس العرب أشبال من زاوية أخرى، محطّة تحضيرية كبيرة، لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة المُقرّر تنظيمها بِالجزائر في العام المقبل، والمُؤهّلة لِمونديال البيرو 2023.

وهكذا ستحتضن الجزائر أربع تظاهرات رياضية كبيرة في ظرف أقلّ من عام: ألعاب البحر المتوسط بِوهران ما بين جوان وجويلية 2022، وكأس العرب أشبال في سبتمبر 2022، وبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين في جانفي 2023، وكأس إفريقيا أشبال في أفريل 2023.

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