رابع تمريرة حاسمة لـ “قبال”

تألّق اللاعب الدولي الجزائري إيلان قيس قبال مساء الأحد، في مباراة فريقه رامس والمضيف نادي براست.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، في إطار الجولة العاشرة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجاري.

وقدّم متوسط الميدان الهجومي إيلان قيس قبال تمريرة حاسمة لِزميله فوت فاييس، ولم يتردّد المدافع البلجيكي في هزّ شباك نادي براست عند الدقيقة الـ 12.

ورفع قبال غلّته إلى 4 تمريرات حاسمة بِزيّ نادي رامس، في بطولة “اللّيغ 1” للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد هدف.

واستُبدل الوافد الجديد على بيت “الخضر” إيلان قيس قبال، في الدقيقة الـ 75. بعد أن ترك انطباعا جيّدا، وكان أحد أفضل اللاعبين فوق المستطيل الأخضر.

وفي الطرف المقابل، دخل اللاعب الدولي الجزائري الآخر ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة بديلا إلى أرضية الميدان، في الدقيقة الـ 35. وحينها كان فريقه براست مُنهزما بِهدف دون ردّ.

وبات فريق رامس بعد هذا التعادل، يجمع 11 نقطة في المركز الـ 14. ويشغل نادي براست الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة، بِرصيد 5 نقاط.