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رياضة

رابع خسارة على التوالي لِوفاق سطيف

علي بهلولي
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رابع خسارة على التوالي لِوفاق سطيف

مُني فريق وفاق سطيف سهرة السبت بِرابع هزيمة له على التوالي، في منافستَي البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا.
وخسر وفاق سطيف بِهدف لِصفر أمام الزائر فريق مولودية وهران، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.
واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة حمزة بوسليماني.
وسجّل الهدف الوحيد والثمين لـ “الحمراوة” المهاجم عادل جعبوط، في الدقيقة الـ 74. رافعا غلّته إلى 6 أهداف في بطولة الموسم الحالي.
وعادت مولودية وهران لِتتذوّق حلاوة الانتصار في البطولة الوطنية، بعد 4 لقاءات بِلا فوز.
وتجمّد وفاق سطيف في الرّتبة الـ 8 بِرصيد 34 نقطة، بينما صعدت مولودية وهران إلى المركز الـ 12 بِمجموع 27 نقطة.
ولُعبت لِحدّ الآن 24 جولة من عمر البطولة، لكن وفاق سطيف تنقصه مقابلتان متأخّرتان، نظير لقاء واحد لِمولودية وهران.

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