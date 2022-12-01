رابع عملاق أوروبي يُريد انتداب بن ناصر

دخل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ضمن دائرة اهتمامات رابع عملاق أوروبي، عشية افتتاح سوق الانتقالات الشتوية.

وكانت أندية أرسنال وليفربول وتشيلسي من إنجلترا قد أبدت مُؤخّرا تحمّسها لِجلب بن ناصر في جانفي المقبل، قبيل أن ينضمّ إليها فريق برشلونة الإسباني.

وترغب إدارة النادي الكتالوني في الاستفادة من خدمات بن ناصر، تقول صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الخميس.

وتُجري إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي مفاوضات مع بن ناصر منذ نحو سنة خلت، من أجل تجديد العقد، لكن دون طائل.

وإذا كان إسماعيل بن ناصر يقبل بِإضافة 3 سنوات أخرى للعقد، وجعله ينتهي في صيف 2027. فإن الدولي الجزائري يُصرّ على استلام أجرة سنوية لا تقلّ عن 4 ملايين أورو، فيما يقترح مسؤولو نادي “الروسونيري” راتبا يُقدّر بـ 3 ملايين أورو، المُرادف لِضعف الأجرة الحالية.

وكان إسماعيل بن ناصر في الآونة الأخيرة، قد لجأ إلى انتداب مدير أعمال جديد، مُمثّل في “المناجير” الإيطالي إينتسو رايولا (نجل المناجير الرّاحل والشهير مينو رايولا). ما يفيد أن الدولي الجزائري يُريد حسم أموره في المستقبل القريب، بِالبقاء في الميلان عبر تلبية مطالبه، أو الرّحيل بِاتّجاه فريق آخر.

هذا ونشرت إدارة نادي ميلان آسي، الخميس، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، تُهنّئ فيها بن ناصر على عيد ميلاده الـ 25. وتُعلي من شأنه. حيث قالت: “لا يُمكن إيقافه، برّا وجوّا وبحرا! عملاق ينتمي إلى خطّ الوسط”.