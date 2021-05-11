رابع فوز على التوالي لـ “الحمراوة”

البطولة الوطنية

حصد فريق مولودية وهران فوزا ثمينا سهرة الثلاثاء، بِنتيجة هدف لِصفر على المضيف نادي شبيبة القبائل.

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة، المُتقدّمة عن الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة يوسف قموح.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة مهاجم مولودية وهران بن عامر ملال، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 44.

ورفع ابن معسكر غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ فريق “الحمراوة”، في البطولة الوطنية للموسم الحالي. عِلما أن اللاعب بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة يتصدّر لائحة الهدّافين بِرصيد 13 توقيعا.

وافتكّت مولودية وهران الفوز الرّابع لها على التوالي، هذا إذا احتسبنا التأهّل على حساب أهلي البرج بِركلات الترجيح، في الدور التمهيدي لِكأس الرابطة انتصارا. كما لم ينهزم تلاميذ المدرب خير الدين ماضوي في المباراة الـ 11 لهم على التوالي، وفي كل المنافسات الرّسمية للأندية (البطولة وكأس الرّابطة).

وبِالمقابل، سقط “الكناري” بعد 5 مقابلات بِلا تعثّر في البطولة وكأسَي الرّابطة و”الكاف”.

وارتقى فريق مولودية وهران بعد هذا الفوز الثمين، إلى الرّتبة الثالثة بِرصيد 39 نقطة. ويشغل نادي شبيبة القبائل المركز الخامس بِمجموع 35 نقطة.

وبدا أن أشبال المدرب دونيس لافاني مُنشغلون بِمواجهة المضيف النادي الصفاقسي التونسي مساء الأحد المقبل، لِحساب ذهاب الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.