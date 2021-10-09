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رياضة

رابع فوز لِأشبال بوقرة

علي بهلولي
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رابع فوز لِأشبال بوقرة

فاز المنتخب الوطني الجزائري المحلّي مساء السبت، بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف واحد على نظيره من البنين.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة التحضيرية، بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين.

وسجّل ثلاثية المنتخب الوطني المحلّي كلّ من: المهاجم مروان زروقي (نادي البارادو) في الدقيقة الـ 4 (من ركلة جزاء)، ولاعب الخط الأمامي رضا بن سايح (شبيبة القبائل) في الدقيقة الـ 75، والمدافع أيمن بوقرة (نادي البارادو) في الدقيقة الـ 90 (من ركلة جزاء). بينما اهتزّت شباك حارس المرمى الجزائري غايا مرباح بِهدف بنيني في الدقيقة الـ 30.

وبات الناخب الوطني مجيد بوقرة، وقد خاض رابع مباراة له على رأس العارضة الفنية لِمنتخب المحليين.

وسبق لِتلاميذ بوقرة تسجيل ثلاثة انتصارات في مقابلات ودّية: ضد أكابر ليبيريا (5-1) في جوان المُنصرم بِوهران، وأمام أكابر سوريا (2-1)، وضد محليي البورندي (3-0)، مع الإشارة إلى أن المقابلتَين الأخيرتَين لُعبتا بِقطر في أوت الماضي.

ويستعدّ محلّيو “الخضر” للمشاركة في منافسة كأس العرب، المُبرمجة بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

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