-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 31 ولاية
رياضة

رابع موسم صفري لرونالدو في مسيرته الاحترافية

عمر سلامي
  • 23
  • 0
رابع موسم صفري لرونالدو في مسيرته الاحترافية
ح.م
كريستيانو رونالدو

لم يتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من التتويج مع ناديه الحالي النصر السعودي، بأي لقب، ليخرج بدون ألقاب للمرة الرابعة منذ بداية مسيرته الاحترافية.

وخسر النصر لقب الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة، عقب فوز الأخير على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 29.

وبدأ رونالدو مسيرته مع الفريق الأول لسبورتنغ لشبونة موسم 2002-2003، وفي الموسم التالي انتقل لمانشستر يونايتد، حقق مع لشبونة بطولة السوبر وفي أولى مواسمه مع مانشستر يونايتد ظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج رونالدو بدون بطولات للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد، في موسم 2004-2005، بعدما خسر لقب الدرع الخيرية لصالح أرسنال 3-1، وكذا الإقصاء أمام ميلان بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنهى يونايتد حينها الدوري بالمركز الثالث، وحل وصيفا في كأس الاتحاد.

وتوّج رونالدو بـ8 بطولات عقب هذا الموسم، إلى أن انتقل إلى ريال مدريد موسم 2009-2010، ليخرج مجددا بدون بطولات للمرة الثانية في مسيرته في أولى مواسمه مع النادي الملكي.

وأنهى الريال الموسم خلف برشلونة بثلاث نقاط، مع الإقصاء من دوري الأبطال في دور الـ16، ومن كأس الملك في الدور الـ32.

وسجل رونالدو عودته في موسم 2021 – 2022 إلى مانشستر يونايتد، ليخرج خالي الوفاض للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الإقصاء أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب إقصاء الفريق من كأسي الرابطة والاتحاد، واحتلال المركز السادس في الدوري.

وفي الموسم الحالي فسخ رونالدو عقده مع الفريق الإنجليزي في نوفمبر 2022، وانتقل إلى النصر السعودي، الذي خسر معه لقب الدوري لصالح الاتحاد بالإضافة إلى خروجه من نصفي نهائي كأس السوبر وكأس الملك ضد الاتحاد والوحدة على الترتيب.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. دولي غيني يرفض المشاركة في حملة مناهضة العنصرية!

بالفيديو.. دولي غيني يرفض المشاركة في حملة مناهضة العنصرية!

هالاند يتوّج بجائزة جديدة في “البريمرليغ”

هالاند يتوّج بجائزة جديدة في “البريمرليغ”

أوكيجة نادم على اتّخاذه هذا القرار

أوكيجة نادم على اتّخاذه هذا القرار

بِالفيديو والصّور: نحل في البطولة الألمانية!

بِالفيديو والصّور: نحل في البطولة الألمانية!

البطولة الجزائرية تحتلّ الرّتبة الخامسة عالميا!؟

البطولة الجزائرية تحتلّ الرّتبة الخامسة عالميا!؟

 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024

 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد