رابع موسم صفري لرونالدو في مسيرته الاحترافية

لم يتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من التتويج مع ناديه الحالي النصر السعودي، بأي لقب، ليخرج بدون ألقاب للمرة الرابعة منذ بداية مسيرته الاحترافية.

وخسر النصر لقب الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة، عقب فوز الأخير على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 29.

وبدأ رونالدو مسيرته مع الفريق الأول لسبورتنغ لشبونة موسم 2002-2003، وفي الموسم التالي انتقل لمانشستر يونايتد، حقق مع لشبونة بطولة السوبر وفي أولى مواسمه مع مانشستر يونايتد ظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج رونالدو بدون بطولات للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد، في موسم 2004-2005، بعدما خسر لقب الدرع الخيرية لصالح أرسنال 3-1، وكذا الإقصاء أمام ميلان بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنهى يونايتد حينها الدوري بالمركز الثالث، وحل وصيفا في كأس الاتحاد.

كريستيانو رونالدو في أول موسم له مع النصر: ❌ غادر من نصف نهائي كأس السوبر

❌ غادر من نصف نهائي كأس الملك

❌ وصيف الدوري موسم صفري! pic.twitter.com/jjTIRKUkka — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) May 27, 2023

وتوّج رونالدو بـ8 بطولات عقب هذا الموسم، إلى أن انتقل إلى ريال مدريد موسم 2009-2010، ليخرج مجددا بدون بطولات للمرة الثانية في مسيرته في أولى مواسمه مع النادي الملكي.

وأنهى الريال الموسم خلف برشلونة بثلاث نقاط، مع الإقصاء من دوري الأبطال في دور الـ16، ومن كأس الملك في الدور الـ32.

وسجل رونالدو عودته في موسم 2021 – 2022 إلى مانشستر يونايتد، ليخرج خالي الوفاض للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الإقصاء أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب إقصاء الفريق من كأسي الرابطة والاتحاد، واحتلال المركز السادس في الدوري.

كرستيانو رونالدو في أول موسم مع النصر: خسر 3 بطولات بموسم صفري ! 💔 pic.twitter.com/NF42BIQgHA — Screen Mix (@ScreenMix) May 27, 2023

وفي الموسم الحالي فسخ رونالدو عقده مع الفريق الإنجليزي في نوفمبر 2022، وانتقل إلى النصر السعودي، الذي خسر معه لقب الدوري لصالح الاتحاد بالإضافة إلى خروجه من نصفي نهائي كأس السوبر وكأس الملك ضد الاتحاد والوحدة على الترتيب.