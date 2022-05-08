رابع هدف لـ “بولحية”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية بعد ظهيرة الأحد، في فوز فريقه ماتز بِنتيجة (3-2) على الضيف نادي أولمبيك ليون.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 36، من عمر البطولة الفرنسية لِكرة القدم.

ودخل متوسط الميدان بولحية إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، وحينها كان فريقه ماتز متقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وسجّل فريد بولحية الهدف الأخير في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 90.

ورفع فريد بولحية غلّته إلى 4 أهداف في البطولة الفرنسية، فضلا عن حيازته رصيد تمريرتَين حاسمتَين.

وغاب حارس المرمى الجزائري ألكسندر أوكيجة عن فريقه ماتز، بِسبب عقوبة الإيقاف.

وطرد الحكم اللاعب البرازيلي تياغو مينديز مدافع فريق ليون، في الدقيقة الـ 68. وحينها كان الفريق المحلّي متقدّما في النتيجة بـ (2-1).