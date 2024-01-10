 راتبها يتخطى رئيس الحكومة ومدير غوغل.. هكذا جمعت أغنى امرأة في بريطانيا ثروتها!

سلطت تقارير إخبارية عربية وأجنبية الضوء على مصادر ثروة أغنى امرأة في بريطانيا، والتي يتخطى راتبها رئيس وزراء بلادها ومدير غوغل.

وبحسب ما أفاد موقع العربية فإن أغنى امرأة في بريطانيا، دينيس كوتس، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة المراهنات الشهيرة “Bet365″تعمل من مركز التعدين السابق في الشمال الصناعي في إنجلترا.

أطلقت “كوتس” موقعها على الإنترنت في مطلع الألفية، ومنذ ذلك الحين اجتذب أكثر من 90 مليون عميل من جميع أنحاء العالم. ولا يزال مقر الشركة موجوداً في المدينة الصغيرة التي ولدت فيها “كوتس”، لكنها حققت إيرادات بقيمة 3.39 مليار جنيه إسترليني (4.3 مليار دولار) في عام 2023.

ووفقاً لأحدث حساباتها، التي اطلعت عليها مجلة “Fortune”، حصلت كوتس على راتب ضخم مقابل عملها في عام 2023.

وتقول الوثائق المنشورة على موقع “Companies House”، إن مديرة الشركة صاحب الأجر الأعلى حصلت على مبلغ 220.6 مليون جنيه إسترليني (280 مليون دولار)، وفقاً لما اطلعت عليه

وأكد ممثل عن الشركة لوكالة “بلومبرغ” أن كوتس كانت المدير الأعلى أجراً في الشركة.

وحصلت على هذا الراتب، على الرغم من أن قسم الرياضة والألعاب الرئيسي للشركة يعاني من خسارة تزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في العام الماضي، ولكن على الرغم من الخسائر، فإن مكافأة “كوتس” عن عام 2023 تمثل زيادة عما تلقته في 2022، والبالغ 271.7 مليون دولار.

لكن الأوقات الجيدة لكوتس لا تتوقف عند هذا الحد.

في العام المنتهي في مارس 2023، دفعت الشركة بالضبط 100 مليون جنيه إسترليني (127.4 مليون دولار) من الأرباح.

وباعتبارها المساهم الأكبر في الشركة – بحصة تبلغ 58.3% – حصلت على دفعة إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63.7 مليون دولار)، ليصل إجمالي حزمة التعويضات الخاصة بها إلى حوالي 344 مليون دولار.

ووفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات، تلقت “كوتس” ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني من الرواتب والأرباح على مدار العقد الماضي.

وبالتالي تكشف الحسابات أن كوتس – خلال السنوات القليلة الماضية بالتأكيد – تكسب أكثر من رئيس وزراء بلادها وحفنة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى.

ويحق لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحصول على راتب يصل إلى أقل من 200 ألف جنيه إسترليني (252.700 دولار) سنوياً، في حين بلغت أحدث حزمة تعويضات للرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، 226 مليون دولار.

وفي بيان صدر في أبريل 2023، تم الكشف عن أن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي حصل على 1.298.723 دولاراً في عام 2022. ويتكون المجموع من راتب قدره 317.500 دولار و981.223 دولاراً في دفعات وفقاً لقاعدة “401 K”، وتكاليف أمنية إضافية.

ويشير المبلغ المكون من سبعة أرقام إلى تخفيض بنسبة تزيد عن 99% من حزمة التعويضات طويلة الأجل المحددة لجاسي في العام السابق، عندما حصل على 212 مليون دولار من الأسهم ليتم منحها على مدى 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، في مايكروسوفت، تلقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا 54.946.310 دولاراً أميركياً في عام 2022.

ومع ذلك، مع توقع بلومبرغ أن تنخفض ثروة كوتس بنسبة 40% إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار نتيجة لخسائر “Bet365″، فإن اتجاه كوتس للتفوق على منافسيها في وادي السيليكون قد لا يستمر لفترة طويلة.