“راتبي ضئيل”.. نائبة برلمانية أمريكية تثير السخرية بتصريحها

أثارت نائبة أمريكية موجة من السخرية بعد أن صرحت أنها تتقاضى راتبا ضئيلا، حيث يقدر سنويا بـ 174 ألف دولار.

وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين، إن العمل في الكونجرس جعل حياتها “بائسة” لأسباب مختلفة، بما في ذلك الراتب المنخفض.

وأوضحت جرين أثناء ظهورها في بودكاست الصحفي جلين غرينوالد: “كوني عضوا في الكونجرس جعل حياتي بائسة، لقد جنيت الكثير من المال قبل وصولي إلى هنا.. لقد خسرت المال منذ وصولي إلى هنا”.

وذكرت النائبة المثيرة للجدل عناصر أخرى من الوظيفة تجعلها صعبة، بما في ذلك أنها تستغرق الكثير من الوقت.

وأوضحت أنها لا تستطيع العودة إلى المنزل وتقضي الكثير من الوقت مع أسرتها وأصدقائها بسبب “العمل الشاق”.

كما اشتكت من تعرضها للمضايقة في الشارع من قبل أشخاص:”يأتون إلي ويقولون لي أشياء مجنونة فجأة في الأماكن العامة التي يعتقدون أنهم قرؤوها على الإنترنت أو شاهدوها في بعض البرامج الإخبارية عني”.

وفقا للسجلات العامة، تتقاضى جرين راتباسنوياقدره 174 ألف دولار، بينما يجني الرئيس الأميركي، بادين400 ألف دولار سنويا.

وكانت عضوة الكونجرس قد أثارت انتقادات عديدةبسبب آرائها المثيرة للجدل، بما في ذلك دعمها لنظريات المؤامرة حول بعض عمليات إطلاق النار الجماعية، ومقارنتها تدابيركوفيد 19بالمحرقة، وفق موقع businessinsider.